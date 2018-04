Club Brugge al kampioen op speeldag 6?

Het is nogal als als, maar met een beetje geluk kan Club Brugge al binnen twee matchen de titel vieren. Daarvoor moet Club deze speeldag winnen tegen Standard en moeten Anderlecht (bij Genk) en AA Gent (bij Charleroi) beide verliezen. Als Club volgende vrijdag dan wint in Genk, kan het twee dagen later vanuit de luie zetel de titel pakken als Charleroi stunt in Anderlecht en AA Gent en Standard het op een gelijkspel houden. Een mogelijk, maar weinig waarschijnlijk scenario. Logischer zou zijn dat Club een week later de titel pakt. Dan staat op zondag 6 mei het rechtstreekse duel met… Anderlecht op het programma. Ook twee jaar geleden pakte Club de titel na een 4-0-zege tegen paars-wit, al gebeurde dat toen pas op speeldag acht.