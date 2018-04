Vrouw van burgemeester die onder invloed ongeval veroorzaakt: “Hij beseft dat hij een fout heeft gemaakt”

Brakel - Stefaan Devlees­chouwer (53, foto) treedt af als burgemeester van Brakel. Zijn positie was onhoudbaar geworden nadat hij een auto-ongeval veroorzaakte waarbij een dak­werker zwaar­gewond raakte. De burgemeester blies positief en bracht de nacht door op het politiebureau. “Ik blijf achter hem staan”, zegt zijn echtgenote.

Twee dagen na het vreemde ongeval op de Steenweg van Lierde naar Brakel, treedt waarnemend burgemeester Stefaan Devleeschouwer af. “Zonder druk. Hij beseft dat hij een fout heeft gemaakt. Stefaan blijft wel schepen”, zegt Herman De Croo, ondervoorzitter van de lokale Open VLD. De nieuwe dienstdoende burgemeester wordt Hedwin De Clercq (SP.A ).

Het is nog steeds niet duidelijk wat er die woensdagavond ­precies gebeurde. Het lijkt dat de burgemeester en een Brakelse dakwerker (35), een verre buur van De Croo overigens, het onderweg aan de stok ­kregen na een gevaarlijk inhaalmanoeuvre. De dakwerker stopte en liep tot in het midden van de straat om de burgemeester in zijn Smart te doen stoppen, maar werd door hem aangereden. Volgens welingelichte bronnen was die aanrijding “niet moedwillig”. Het slacht­offer werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis.

Schedelbreuk

“Mijn broer heeft een schedelbreuk, bloedingen in de hersenen en kneuzingen”, zegt zijn zus. “Hij ligt nog op intensieve, maar is niet meer in levens­gevaar. Al is het nog niet zeker dat hij helemaal de oude zal worden. Hij herinnert zich niets meer van het ongeval.” De vrouw wil niet meer kwijt omdat de zaak “politiek gevoelig” ligt.

Devleeschouwer blies na het ongeval positief. Hij was niet stomdronken maar zat wel boven de limiet, tussen 0,5 en 0,8 promille. Zijn rijbewijs werd vijftien dagen ingetrokken en hij moest een nachtje op het commissariaat doorbrengen om “uit te klaren wat er precies gebeurd is”. Ook het slachtoffer zou onderworpen zijn aan een bloedproef om uit te maken of ook hij onder invloed was van alcohol en/of drugs. De resul­taten zijn niet bekend.

Dreigbrief

Devleeschouwer zou intussen een dreigbrief ontvangen hebben naar aanleiding van het ongeluk. De man wilde zelf niet reageren, maar zijn echtgenote Hilde wel. “Ik zou veel kunnen zeggen, maar men heeft me ­gevraagd te zwijgen. Stefaan hoopt uiteraard dat het slachtoffer er doorkomt. Mijn man had gedronken maar zat maar net boven de limiet. Er zijn inderdaad enkele dingen vooraf gegaan aan het ongeval waardoor hij enorm geschrokken is.” Hilde blijft pal achter haar man staan. “Hij heeft me nodig. ­Stefaan kreeg trouwens al steunbetuigingen, over de partijgrenzen heen.”