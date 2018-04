Het ABC van Besnik Hasi: “Anderlecht dreigt al jaren met telefoontaps om te zien wie lekt”

In 2014 leidde Besnik Hasi (46) Anderlecht nog vanuit een onmogelijke positie naar de titel. Vier jaar later heeft de coach er woelige avonturen opzitten bij ­Legia Warschau en Olympiakos, maar dat versterkte zijn karakter. Hasi ventileert luidop zijn eigenzinnige mening en wij legden hem een heus ABC voor. Besnik Hasi ongecensureerd.

Anthony Vanden Borre

“Beginnen we daarmee? Da’s tijdverspilling. Het is straf dat Vercauteren Anthony nog maar eens een kans geeft bij Cercle, maar ja... Soms geloof je zo hard in een speler dat je hem ...