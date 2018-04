Kris Peeters blijft ook na debacle met joodse kandidaat overtuigd dat het een goed plan was: “Vlaanderen heeft unieke kans gemist”

CD&V en Kris Peeters gingen de voorbije ­dagen door een storm die bij de christendemocraten een ware ravage heeft aangericht. De Antwerpse lijsttrekker kreeg bakken kritiek voor zijn plan om de ultraorthodoxe jood Aron Berger op zijn lijst te zetten, maar Peeters blijft ­ervan overtuigd dat het een goed plan was. “Ja, ik heb inschattingsfouten gemaakt, maar dit was een kans om een voortrekker te zijn. Iedereen in Antwerpen zou dit moeten toejuichen.”