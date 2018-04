CLUBNIEUWS. Eupen-trainer Makélélé gaat boekje te buiten voor volle kleedkamer, Anderlecht sukkelt met blessures

Bij Eupen stuurt trainer Claude Makélélé aan op een vertrek. Benoit Poulain krijgt voor het eerst sinds januari nog eens een basisplaats bij Club Brugge. Bij Anderlecht sukkelen ze weer met veel blessures. Al uw clubnieuws.

EUPEN

Claude Makélélé is wellicht bezig aan zijn laatste weken als coach van Eupen. Een dikke maand nadat hij het behoud wist af te dwingen, is de coach veel van zijn krediet kwijt. Zo verkondigde de Fransman gisteren voor een volle kleedkamer dat hij ‘”de club in z’n eentje in eerste klasse heeft gehouden”. De verantwoordelijkheid voor de zwakke prestaties in Play-off 2 ligt volgens Makélélé wél uitsluitend bij de spelers. “Jullie zullen worden afgemaakt in de media. Niet ik. Mijn taak is al volbracht”, sprak Makélélé volgens meerdere insiders.

Alles lijkt er dus op te wijzen dat Makélélé zelf aan het aansturen is op een vertrek om ergens aan de slag te kunnen. In Kameroen zijn ze immers nog steeds op zoek naar een nieuwe bondscoach.

CLUB BRUGGE

Matej Mitrovic werd tijdens de rust van Club-Charleroi vervangen omdat hij last had aan de hamstrings. Ook in de aanloop naar Play-off 1 kampte de verdediger al met een soortgelijke blessure. ­Mitrovic trainde gisteren niet en is – behoudens een miraculeuze genezing – out voor de wedstrijd tegen Standard. Zijn vervanger wordt net zoals donderdag Benoit Poulain, die voor het eerst sinds januari nog eens in actie kwam na een vervelende blessure aan de adductoren. Limbombe kreeg gisteren verzorging, maar raakt wellicht fit. Is dat niet het geval, komt Dion Cools opnieuw in de ploeg.

ANDERLECHT

Anderlecht sukkelt opnieuw met veel blessures. Kums onderging een echografie van zijn dij en als hij een verrekking heeft, is hij zeker niet speelklaar. Teodor­czyk had woensdag op Standard al last van hoofdpijn en sukkelt met zijn sinussen. De spits is onzeker, terwijl Spajic (enkel) nog out is. Markovic (adductoren) raakt mogelijk wel speelklaar.

Najar zal nog niet in de selectie zitten. De Hondurees traint mee, maar Hein Vanhaezebrouck neemt geen risico’s. In de basiself behoudt hij het vertrouwen in de jonge Saelemaekers, hoewel die sterren zag tegen Edmilson. Kara, Onyekuru en Boeckx – de langdurig geblesseerden – zijn er niet bij.

STANDARD

Paul-José Mpoku is voldoende hersteld van zijn dijblessure om op de bank plaats te nemen voor de clash tegen Club Brugge op Jan Breydel. De strijd om de twee posities centraal in de verdediging is open nu Luyindama terug is uit schorsing en Vanheusden voldoende uitgerust. Laifis speelde de voorbij matchen tegen AA Gent en Anderlecht bovendien sterk. Sa Pinto hakt na de zaterdagtraining definitief de knoop door.

KV OOSTENDE

KV Oostende moet Nicolas Lombaerts zo’n drie weken missen. De kapitein liep tijdens de wedstrijd tegen Lokeren een barstje in de teen op en moet dus rusten. Op Lokeren werd Lombaerts vervangen door de jonge Bushiri en de kans is reëel dat de centrale verdediger ook de komende wedstrijden zijn kans krijgt. Bjelica staat op een kaart van schorsing, Rezaeian zit de eerste van zijn twee schorsingsdagen uit. De spelers staan dit weekend op het veld met hun bijnamen op de shirts, een actie van Maes Pils. Erik Lambrechts is de scheidsrechter.

KAA GENT

Mamadou Sylla kwam bij AA Gent voor het laatst in actie op 3 maart, tijdens de verloren thuiswedstrijd tegen KV Oostende. Sindsdien pendelt de Senegalese aanvaller tussen de bank en de tribune. Daarin zou dit weekend verandering kunnen komen, want coach Yves Vanderhaeghe ziet het vormpeil van zijn aanvaller opnieuw stijgen. “Deze week op training trapte hij de ballen vlotjes binnen. Als je alle matchen bekijkt sinds ik hier aankwam, weet je dat hij telkens op een defensie weegt. Het kan dus niet blijven duren dat hij niet weet te scoren.”Het contract van derde doelman Anthony Swolfs (20) werd met één seizoen verlengd.

LOKEREN

De manschappen van Peter Maes genoten gisteren van een dagje vrijaf. De wedstrijd tussen Antwerp en Lokeren op speeldag vijf van Play-off 2 wordt pas maandagavond afgewerkt, waardoor de spelers zowel vandaag als morgen op de club verwacht worden voor een training. Tracy Mpati (foto) ruilde zijn gips intussen in voor een brace.

OH LEUVEN

Nigel Pearson kan vanavond met OHLzal tegen Moeskroen weer over Dimitri Daeseleire en Daan Vekemans beschikken. De rechtsachter en de aanvaller ontbraken de laatste weken met een dij- en een knieblessure, maar zijn dus nu opnieuw helemaal fit. Achter drie andere OHL-spelers staat wel een serieus vraagteken. Elliott Moore is ziekjes, Koen Persoons en Joeri Dequevy kampen beiden met rugklachten na het tweeluik Waasland-Beveren en Kortrijk in amper drie dagen.