‘De warmste ooit’ wordt heel normaal: waarom het geen toeval is dat dit jaar al zes warmterecords sneuvelden

We zijn nog maar goed voorbij half april en het zesde warmterecord is al gesneuveld voor dit jaar. Zo hadden we al de warmste 24 januari (12,9°), de warmste 8 april (24,0°) en nu dus ook de warmste 19 april (28,1°). Weerspecialisten kijken er niet van op. “De jongste jaren sneuvelen vooral nog warmte- in plaats van kouderecords.”