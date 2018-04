Ravels - Een Ravelse vereniging die al meer dan 400 jaar bestaat, zet zaterdag voor de allereerste keer de deuren open voor het publiek. “Wij nodigen alle inwoners uit op de feestelijke opening van ons gildelokaal”, zegt Marc Van Hoof van de Sint-Sebastiaansgilde Poppel.

Hoe oud de Sint-Sebastiaansgilde Poppel juist is, weet niemand. “Maar wat we wél zeker weten, is dat onze gilde al minstens vierhonderd jaar bestaat”, zegt Marc Van Hoof. “Want ...