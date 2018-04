Relatie met promomeisje brengt Belgische Heinekenbaas in verlegenheid, en toch krijgt hij applaus van aandeelhouders

Op de jongste aandeelhoudersvergadering heeft Jean-François Van Boxmeer, de Belgische CEO van Heineken, bevestigd dat de Nederlandse biergigant in veertien Afrikaanse landen een onderzoek voert naar mogelijke ongewenste intimiteiten met promo­meisjes. Pittig detail: onze landgenoot had zélf een relatie met zo’n meisje… en kreeg voor zijn openhartigheid zowaar een applaus van de aanwezigen in de zaal.