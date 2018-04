Syriër kon 10 miljoen euro witwassen bij Bpost-kantoor

Een Syrische man heeft via een kantoor van Bpost meer dan tien miljoen euro kunnen witwassen. Dat schrijft De Tijd zaterdag.

In de honderden postkantoren van Bpost kan je ook geld storten, zonder limiet op het bedrag, zelfs op een andere rekening dan bij Bpost bank. Dat lokt criminele netwerken. Zo kon een 53-jarige man van Syrische origine in minder dan drie jaar tijd ruim 200 stortingen doen bij een Bpost-kantoor, om voor zijn opdrachtgevers in Nederland en Hongarije meer dan tien miljoen euro wit te wassen. Dat blijkt uit een Nederlands vonnis.

Het Hongaarse autobedrijf waarvoor hij zich vanaf september 2013 als “volmachthouder” uitgaf, kocht wagens op zonder die aan te geven bij de Hongaarse belastingdiensten. Er werden ook geen omzetten aangegeven en sinds midden 2015 was het btw-nummer van het bedrijf al verlopen en verkeerde het in een staat van faillissement.

De Syriër, die in het ongewisse werd gelaten over het doel van de stortingen, is intussen in Amsterdam veroordeeld tot twee jaar cel. Bpost vraagt in De Tijd dat de regering de witwaswet wijzigt, zodat postkantoren niet meer onbeperkt cash geld moeten aannemen.