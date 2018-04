Democraten klagen Trump en Rusland aan voor “verraad” tijdens presidentscampagne

De Democratische Partij in de Verenigde Staten heeft vrijdag een klacht ingediend omdat het campagneteam van Donald Trump samengespannen zou hebben met de Russische regering om de presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden.

De klacht, die ingediend werd bij de federale rechtbank in New York, beschuldigt de Trump-campagne ervan dat ze samenwerkte met de Russische inlichtingendiensten en organisatie Wikileaks, dat ook gedagvaard werd, om het Democratisch Nationale Comité (DNC) te hacken. Zo moest de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton beschadigd worden.

Speciaal aanklager Robert Mueller leidt op dit moment een onderzoek naar de Russische inmenging. Hij onderzoekt ook de betrokkenheid van Trumps campagneteam.

Het DNC besliste om de burgerlijke zaak op te starten omdat het bezorgd is over de aanhoudende bedreiging van buitenlandse inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Het is onduidelijk wanneer Muellers onderzoek zou rond zijn, zegt voorzitter Tom Perez.

Hij zei dat Moskou bij de verkiezingen in 2016 een “grootscheepse aanval inzette op onze democratie, en het vond een gewillige en actieve partner in Donald Trumps campagne”. De vermoedelijke relatie “vormde een daad van ongezien verraad: de campagne van een presidentskandidaat van de VS die samenzweert met een vijandige buitenlandse macht om zijn eigen kansen om het presidentschap te winnen te verhogen”.

Trump blokletterde donderdag via zijn geprivilegeerde mediakanaal al dat er “geen collusie en geen obstructie” was. Hij herhaalde zijn bewering dat het onderzoek van Mueller een “heksenjacht” en “hoax” is.

De Democraten eisen miljoenen dollars aan schadevergoeding. Trump beschuldigde in een reactie, via datzelfde medium, de Democraten zelf van obstructie. Hij wil dat ze alsnog de gehackte server vrijgeven voor onderzoek van de FBI. Toch hebben ze dat in feite al gedaan, weliswaar door de FBI een kopie ervan te bezorgen.

Ook Roger Stone, een gewezen campagneadviseur van Trump, werd gedagvaard. Ook hij ontkent de feiten, schrijft de New York Times, die een verklaring van zijn advocaat Rob Buschel bemachtigde.