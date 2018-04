Oude stadsomwalling in Leuven wordt hersteld

Leuven - Een deel van de oude stadsomwalling in Leuven wordt in zijn oude staat hersteld. Het gaat om een stuk muur uit de twaalfde eeuw, van veertig meter lang op de Hertogensite. Die zit al decennialang verscholen tussen oude en leegstaande gebouwen. Vastgoedontwikkelaar Resiterra en schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V) kondigen dat aan naar aanleiding van Erfgoeddag zondag.

Over het exacte bouwjaar van de muur bestaat nog discussie. Volgens experten vond de bouw zo goed als zeker plaats tussen 1156 en 1165. De stadsmuur werd vanaf 1950 stelselmatig afgebroken voor de uitbreidingsplannen van het Sint-Pietersziekenhuis.

Dit restant van de allereerste stadsomwalling rond het centrum van Leuven doorkruiste ook de huidige Hertogensite. Die wordt momenteel omgetoverd tot de grootste binnenstedelijke ontwikkeling van Leuven. “De ambitie is om negentig procent van al het historische erfgoed te integreren op de site die ruim 6,5 hectare groot is. Dat is ook de reden waarom we de veertig meter lange stadsomwalling willen aanpakken”, zegt Erik Van Hoof, topman van projectontwikkelaar Resiterra.

Om te weten hoe de muur in de exacte oorspronkelijke staat hersteld kan worden, voerde het restauratie- en architectenbureau Studio Roma recentelijk een bouwhistorisch onderzoek uit. Dat onderzoek is nu afgerond. Voor Resiterra is dat het sein om te beginnen met het herstel van de eeuwenoude stadsmuur.