Twee toeristen omgekomen bij busongeluk in Peru

Twee Duitse vakantiegangers zijn omgekomen bij een ongeluk met hun busje, in het zuiden van Peru. Het busje met aan boord een groep toeristen was in de buurt van de stad Chivay, in de regio Arequipa, van de weg geraakt en in een ravijn terechtgekomen. Dat meldt het Peruaanse persbureau Andina vrijdag, op basis van de politie. Er vielen ook twaalf gewonden, onder wie tien Duitsers.

De groep was op weg naar het nabijgelegen Valle del Colca, een van de meest bezochte toeristische bezienswaardigheden in Peru.

Het was al het tweede zware ongeval in de regio in 24 uur tijd. Donderdag vielen bij een ander ongeluk met een bus al zeven doden, 23 anderen raakten gewond.