Scoutsleider verspreidde ruim 5.000 naaktfoto’s van zeker 142 Vlaamse meisjes

Sint-Truiden -

De politie heeft een twintiger uit Sint-Truiden geïdentificeerd die het geheime forum voor gamers oprichtte waarop naaktfoto’s gedownload en verspreid werden. Het gaat om blootfoto’s van zeker 142 meisjes en jonge vrouwen. De Truiense student en scoutsleider maakte sommige foto’s zelf om ze via het forum te ruilen of te verkopen. De Truienaar is verhoord maar niet aangehouden. Hij riskeert een celstraf tot 15 jaar.