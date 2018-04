“Dit zijn de echte helden”: Agenten redden het leven van stikkende peuter door op het juiste moment op de juiste plaats te zijn

Een achttien maanden oude peuter dreigde begin dit jaar te stikken nadat er een druif in zijn keel vastzat. Hij werd helemaal blauw, kon geen adem meer halen en was “levenloos”. De moeder belde in paniek naar de hulpdiensten om een ambulance op te roepen, maar de agenten die de oproep hoorden, waren in minder dan een minuut ter plekke. “Ergste opdracht die ik ooit kreeg, maar met het beste resultaat.”

De heldhaftige agenten van de Western Australia Police vertelden afgelopen week het relaas van die avond dat de kleine Zach Wali bijna was gestorven toen hij zich verslikte. Zijn moeder Sehar had haar best gedaan om het stukje fruit uit de keel van haar zoontje te krijgen, maar moest wanhopig de hulpdiensten bellen omdat haar pogingen niet wilden lukken. “Ik nam hem onmiddellijk vast, draaide hem om en sloeg op zijn rug”, aldus de moeder. “Zijn ogen smeekten om hulp en ik kon er ook doodsangst in zien.”

Terwijl haar echtgenoot bleef proberen, arriveerden er binnen de minuut enkele agenten die de wanhopige oproep van de moeder hadden gehoord. “Je kon snel zien dat er geen leven meer in de jongen zat”, aldus een van de politiemannen. “Alles wat we probeerden, leek niet te werken.” De dashcam van een van hun auto’s filmde het beangstigende voorval en toont dat de agenten de peuter onmiddellijk probeerden te reanimeren. Maar de jongen werd steeds blauwer, tot een van de agenten op een knie ging zitten en de druif uit zijn keel trok.

“Echte helden”

“Dat was genoeg om hem te proberen reanimeren. Vijf of zes keer, dan kreeg hij pas weer wat kleur.” De angstige ouders en agenten konden alleen maar toekijken hoe het blauwe gezicht van Zach langzaamaan terug normaal werd. Eens hij in de ambulance zat, bewees de jongen dat hij weer in orde was door flink te huilen. “Toen ik dat hoorde, was ik dolgelukkig”, aldus mama Sehar. “Het was het beste moment ooit. Ik kan de agenten niet genoeg bedanken voor alle moeite die ze hebben gedaan.”

Dokters waarschuwden in het verleden al voor druiven die worden gegeten door kleine kinderen en raden aan om de vruchten eerst in stukjes te snijden. De schil van de druif laat geen lucht door, waardoor kinderen snel kunnen stikken als hun luchtpijp ermee verstopt raakt. Na meer dan zeven minuten niet meer te kunnen ademhalen, is de kleine Zach er intussen weer bovenop en hij bezocht afgelopen week het politiebureau, waar hij en zijn moeder de redders persoonlijk konden bedanken. “Dit zijn de echte helden”, klinkt het bij het Australisch gezinnetje.