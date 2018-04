Reynders: “Belfius moet naar de beurs, met of zonder oplossing voor Arco”

Een gedeeltelijke beursgang van Belfius moet er niet pas komen na een oplossing voor de Arco-coöperanten. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders zaterdag in L’Echo. CD&V dringt zoals bekend al langer aan op een schadeloosstelling voor de coöperanten vooraleer Belfius naar de beurs trekt. Reynders zegt te hopen dat de beursgang nog dit jaar kan gebeuren.

“Mijn overtuiging is dat Belfius naar de beurs moet, wat de Europese Commissie ook zegt”, meent Reynders. “Ik denk dat we zo de kans hebben om de schuldenlast van de staat te verkleinen, en een echte meerwaarde te boeken. Belfius is heel goed geleid, we kunnen nu de staatsschuld verkleinen en tegelijk meerderheidsaandeelhouder blijven.”

De vicepremier wijst er verder nog op dat de staat geen bankier wilde blijven toen het 4 miljard euro in Belfius pompte. “Behalve de schuldenlast verkleinen moet de beursgang ook de risico’s spreiden.”