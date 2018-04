Homeopaat geeft vierjarig jongetje pillen gemaakt van speeksel dolle hond

Omdat de vierjarige Jonah problemen had om te slapen en zich agressief gedroeg op school, besloten zijn ouders om hem te laten behandelen door een homeopaat. Die behandelde het Canadese jongetje met pillen die gemaakt waren van het speeksel van een dolle hond. Iets wat tot heel wat controverse én een onderzoek van de Canadese overheid leidde. Toch verdedigt de homeopaat haar keuze. “Wat maakt het uit waarvan de pillen gemaakt zijn als ze werken?”

Anke Zimmerman, een homeopaat uit de Canadese provincie British Columbia, schreef op haar blog dat Jonah gedragsproblemen vertoonde. “Hij verstopte zich onder de schoolbanken en gromde naar zijn medeleerlingen en leraar”, aldus Zimmerman. “Hij kon niet slapen en gedroeg zich agressief. Gedrag dat overeenstemt met hondsdolheid, vermoedelijk voortgevloeid uit een eerdere hondenbeet.”

Zimmerman, die al meer dan twintig jaar aan de slag is als homeopaat, besloot om hem twee pillen lyssinum te geven. De pillen, gemaakt door een apotheker uit het Verenigd Koninkrijk, bevatten onder meer het speeksel van een dolle hond, maar werden wel goedgekeurd door de Canadese gezondheidszorg. “Amper twee minuten later lachte Jonah al naar me. Alsof iemand de lichten plots weer had aangezet”, schreef Zimmerman. Ook de moeder van de jongen zag “opmerkelijke verbetering” in het gedrag van haar zoon.

Storm van kritiek

Ondanks het feit dat de blog het over “een groot succes” had, kwam er toch een pak kritiek. Niet het minst uit de medische wereld: meerdere dokters willen dat de Canadese overheid het gebruik van lyssinum niet langer toestaat. “Ik kan dit echt niet begrijpen. Waarom hebben we in dit land ooit gedacht dat een behandeling met het speeksel van een dolle hond ooit een goed idee kon zijn?”, aldus dokter Bonnie Henry. “Zeker niet omdat er nog geen enkel bewijs is dat de remedie ook echt werkt.”

Zelfs de vereniging van homeopaten uit British Columbia diende een klacht in tegen Zimmerman. “We halen geen plezier uit een klacht tegen een collega, maar we doen dit in naam van het publieke belang, om de reputatie van onze job te beschermen en om te garanderen dat alle patiënten veilige en competente verzorging krijgen”, luidt het bij woordvoerder Victor Chan.

Zimmerman zelf paste haar blog intussen aan “omdat ze talloze haatberichten kreeg”. “Sommigen dreigden er zelfs mee om me te verwonden”. Toch verdedigde ze haar werkwijze nog. “Op geen enkel moment was er een risico dat de jongen hondsdolheid zou oplopen. De focus hier zou moeten liggen op de succesvolle behandeling. Ik heb nieuws voor jullie: homeopathie werkt soms wel, soms niet. Als het werkt, wat maakt het dan uit waarvan de pillen gemaakt zijn?”