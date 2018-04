Vijf op de zes werknemers vinden dat ze goed gecoacht worden op het werk

Vijf op de zes Vlaamse werknemers zeggen dat ze een goede coach als directe leidinggevende hebben. Dat blijkt uit een driejaarlijkse meting bij 12.000 werknemers door de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Werknemers die geen goede coach boven zich hebben hebben drie keer meer risico op motivatieproblemen en leertekorten, en dubbel zoveel risico op werkstressklachten en onevenwicht in de werk-privébalans.

In de eerste werkbaarheidsbevraging, in 2004, zei 84 procent van de werknemers nog dat ze goed gecoacht werden. De voorbije jaren steeg dat percentage elke keer lichtjes, tot 86 procent bij de recentste bevraging. De SERV heeft het over een “beperkte maar significante vooruitgang”.

Een coachende leidinggevende heeft een “aantoonbare impact op het ziekteverzuim, het personeelsverloop en de haalbaarheid om langer te werken”. Zo is goed gecoacht personeel de helft minder vaak ziek, zoeken ze vier keer minder vaak ander werk en schatten ze de haalbaarheid van doorwerken tot de pensioenleeftijd veel hoger in.