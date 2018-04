Geen “pikante” reclame meer in Joodse wijk Antwerpen

Antwerpen -

“In deze wijk zult u geen reclame voor lingerie meer zien”, zo zegt Moshe Hoffman, uitbater van het koosjere restaurant Hoffy’s in de Joodse wijk in Antwerpen, aan De Morgen. Dat zou komen door een overeenkomst tussen de chassidische gemeenschap en de publiciteitsbedrijven. Een deal die volgens Hoffman tot stand is gekomen dankzij Bart De Wever, al ontkent die dat met klem.