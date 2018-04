Bizar: Europa League-trofee even gestolen in... Mexico

De Europa League-beker is vrijdagavond, na een sponsorevent in de Mexicaanse stad Leon, even gestolen geweest. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten bekendgemaakt. De beker werd getoond op het evenement, maar verdween nadien uit de wagen die hem transporteerde. Enkele uren later kon de Mexicaanse politie de trofee recupereren. De ordediensten gaven geen verdere details over de zaak.

In de halve finales van de Europa League kijken in een finale avant la lettre Arsenal en Atlético Madrid elkaar in de ogen. Ook Olympique Marseille en RB Salzburg bekampen elkaar voor een plek bij de laatste twee.