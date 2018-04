Scoutsleider uit Sint-Truiden deelde honderden naaktfoto’s via geheim platform

De politie heeft een twintiger uit Sint-Truiden geïdentificeerd die honderden naaktfoto’s verspreidde via het geheime forum voor gamers dat vorige week aan het licht kwam. De Truiense student werd verhoord maar niet aangehouden. Hij riskeert een celstraf tot 15 jaar.

Vorige week raakte bekend dat Belgische en Nederlandse journalisten op een afgeschermde website duizenden naaktfoto’s van Vlaamse meisjes en jonge vrouwen hadden aangetroffen. Het parket startte meteen een onderzoek en de Computer Crime Unit van de federale politie kwam snel op het spoor van een jonge Truienaar.

Bij de 23-jarige man is, na klachten van slachtoffers, een huiszoeking verricht in verband met de aanmaak en verspreiding van naaktfoto’s- en video’s van een 200-tal minderjarige en meerderjarige meisjes. De gerechtelijke dienst van het korps pluist het beeldmateriaal dat bij de twintiger in beslag werd genomen nog verder uit. De twintiger werd verhoord maar is niet aangehouden.

Aanvankelijk werd gedacht dat de man de oprichter van het beruchte forum is, maar dat wordt ontkend door zijn advocate Vanessa Penninger. Volgens Penninger bekende hij wel degelijk het forum te gebruiken om foto’s te verspreiden en deelde hij het ook met vrienden en kennissen. “Maar het forum bestond eerder al. Hij is niet de oprichter.”

Op het ogenblik van de feiten, zag haar cliënt de ernst van de zaak ook niet in, zegt Penninger nog. “Mijn cliënt heeft zijn medewerking verleend aan het onderzoek en in de mate van het mogelijke geantwoord op de vragen die door de speurders gesteld zijn. Over zijn aandeel heeft hij bekentenissen afgelegd. Hij zag de ernst niet in, totdat hij nu besefte dat het om een grootschalig onderzoek gaat.”

In totaal waren drieduizend gebruikers actief in de chatboxen. Van de 142 al geïdentificeerde slachtoffers weet het overgrote deel niet dat hun foto’s circuleren.