Ondanks gerechtelijk onderzoek: Tom Meeuws blijft op tweede plaats Antwerpse SP.A-lijst staan

Antwerpen - De verkiezingslijst van SP.A Antwerpen is zaterdagmiddag op het ledencongres goedgekeurd. Antwerps SP.A-voorzitter Tom Meeuws blijft dus ondanks een gerechtelijk onderzoek op de tweede plaats staan.

Het partijcongres vond plaats in de grote zaal van het ABVV-vakbondsgebouw in de Ommeganckstraat achter de Antwerpse Zoo. Op de agenda stond de goedkeuring van de zo goed als volledige lijst wat ook gebeurde. Er waren wel drie tegenstemmen en twee onthoudingen. De onafhankelijke kandidaat Jinnih Beels trekt de SP.A-lijst en op plaats twee blijft de geplaagde Tom Meeuws staan.

Vlaams parlementslid Guler Turan staat op plaats drie, gevolgd door gemeenteraadslid Karim Bachar en OCMW- en districtsraadslid Tajana Scheck. Gemeenteraadslid en Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache is zoals uw krant eerder aankondigde lijstduwer op de lijst.

Tom Meeuws

Sinds zijn verkiezing als Antwerps voorzitter hadden de leden zich nog niet kunnen uitspreken over de verhalen rond Meeuws. Voor de eerste maal kon de partijleiding te weten komen of de leden de partijtop volgen in de steun aan hun nummer twee op de lijst. Het antwoord is ja.

Nadat Meeuws zich had klem gereden in zijn standpunten over de vastgoedsector, kwamen mogelijke financiële malversaties bij De Lijn, toen hij directeur was in Antwerpen, naar boven. Dat zorgde niet alleen voor het afspringen van de lijst Samen tussen sp.a en Groen, het heeft ook tot een gerechtelijk onderzoek geleid met een huiszoeking die de afgelopen week in zijn huis werd uitgevoerd.