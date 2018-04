Groen zet geluk centraal in verkiezingscampagne

“Groen maakt gelukkig.” Met die slogan geven de groenen vandaag de aftrap van hun lokale verkiezingscampagne.

Vandaag blazen de groenen verzamelen in Gent om de officiële start van hun campagne in te luiden. Duizenden militanten zullen van deur tot deur gaan. En typisch Groen: de flyer die ze zullen uitdelen, is gedrukt op bloemzaadpapier, die je dus kan planten.

Volgens de ecologisten maakt groen (ook zonder hoofdletter) dan ook écht gelukkig. De partij beroept zich op een enquête die ze bij onderzoeksbureau Ivox bestelde. Als de Vlaming drie zaken mag opsommen die hij belangrijk vindt voor zijn buurt, dan kiest meer dan één op de vijf voor ‘voldoende groen’.

Foto: ivox

“Er wordt veel over cijfers en Excel­bestanden gedebatteerd, maar te weinig over wat mensen echt gelukkig maakt”, zegt voorzitter Meyrem Almaci. “Onze campagne draait rond het aanpakken van verkeersdrukte, het werk maken van gezondere lucht en betaalbare woningen, en het versterken van het samenleven.”

De campagne zal haast volledig afhangen van de inzet van vrijwilligers. “We hebben nog nooit zo veel mensen gehad die de boer willen opgaan”, aldus Almaci. “Menselijk kapitaal is onze grote sterkte.”