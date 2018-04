Like Mike ontredderd na dood van zijn vriend Avicii: “Alles ging heel goed met hem”

In een audioboodschap aan de redactie van Nieuwsblad.be reageert de Belgische dj Like Mike persoonlijk op het overlijden van zijn Zweedse collega Avicii. Ook hij tast voorlopig in het duister omtrent de dood van zijn goede vriend, maar “alles ging heel goed met Tim”.

Gisteravond raakte bekend dat Tim Bergling, beter bekend als de Zweeds dj en producer Avicii, plotseling overleden was in Oman. Avicii was amper 28 jaar. Het nieuws ging als een schokgolf door de muziekwereld. Verschillende internationale top-dj’s en andere artiesten betuigden hun medeleven. Het blijft ondertussen onduidelijk waaraan Bergling gestorven is.

Avicii liet in het verleden meermaals verstaan dat het bestaan als wereldbekende dj zwaar op hem woog. Hij kampte de afgelopen jaren met heel wat fysieke en mentale gezondheidsproblemen, onder meer veroorzaakt door zijn onmenselijk zware tourschema’s en alcoholmisbruik. Daarom besloot hij twee jaar geleden te stoppen met live-optredens.

Er wordt nu druk gespeculeerd over de mogelijke doodsoorzaak. Ook de Belgische top-dj Like Mike, die goed bevriend was met Avicii, kampt met heel wat vragen. Zo laat hij weten in een audioboodschap aan onze redactie. Like Mike en Avicii leerden mekaar al in het begin van hun carrière kennen. En de laatste tijd trokken ze frequent met elkaar op. “Alles ging heel goed met Tim. Ik snap nog altijd niet goed wat er gebeurd is. Maar hij gaat heel hard gemist worden [...] Heel onze groep was heel close met Tim.”

Eerder had Like Mike zijn medeleven al uitgedrukt op social media.