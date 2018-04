Autodief ontsnapt aan agenten door hen te rammen, maar wordt weken later gevat als hij dat opnieuw probeert

Een 25-jarige Britse man zal de komende vijf jaar en vier maanden achter slot en grendel doorbrengen nadat hij werd veroordeeld voor een waslijst aan misdrijven. De man moest zich niet alleen verantwoorden voor autodiefstal met geweld, maar ook voor roekeloos rijgedrag, drugsbezit en beschadiging van eigendommen. In september 2017 slaagde hij er nog in uit de klauwen van de politie te blijven door met een gestolen busje een politievoertuig te rammen. Enkele weken later probeerde hij dat echter opnieuw, maar toen was zijn geluk helemaal op.

Daniel Cowell werd in september vorig jaar door een dashcam van een politievoertuig gefilmd terwijl hij met hoge snelheid probeerde te vluchten in een gestolen bestelwagen. Zodra hij besefte dat hij niet zomaar zou ontkomen, keerde hij om en ramde zijn achtervolgers, waardoor hij toch kon vluchten. De twee agenten in het verwoeste voertuig moesten naar het ziekenhuis worden gebracht en stonden even doodsangsten uit toen hun voertuig zich met rook vulde.

De politiemannen konden even niet meer werken, maar gingen enkele weken later opnieuw aan de slag. Tijdens een nachtelijke patrouille kruisten ze plots het pad met een oude bekende: Cowell aan het stuur van een tweede, gestolen auto. Toen ze onmiddellijk de achtervolging inzetten, probeerde de autodief zijn gekende truc om te ontkomen nog eens toe te passen. De agenten waren echter bij de pinken en slaagden er deze keer wel in om de man in de boeien te slaan.

“De acties van de verdachte waren niet meer of minder dan een aanval op agenten die gewoon hun job deden en het publiek probeerden te beschermen”, aldus hun overste. “Hij stal voertuigen die niet van hem waren, maar hij gebruikte die ook als wapen, waarbij hij het leven van onschuldigen in gevaar bracht.” De rechter volgde die mening en veroordeelde Cowell vrijdag tot een celstraf van vijf jaar en vier maanden.