Staat opvolger van Wenger al klaar? Britse analist: “Hij zou het fantastisch vinden”

Met de aankondiging dat Arsène Wenger aftreedt als manager van Arsenal rijst er een belangrijke vraag in de voetbalwereld: wie zal het boegbeeld van de Gunners opvolgen? Er worden al meerdere namen genoemd, waaronder Arsenal-legende Thierry Henry, maar volgens de Daily Mail zou Luis Enrique in pole-positie liggen voor de job. Enrique was drie jaar coach van Barcelona en houdt momenteel een sabbatjaar in.

LEES OOK: Thierry Henry: “Of ik Wenger opvolg bij Arsenal? Daar kan ik niet op antwoorden”

Volgens de Daily Mail zou Raul Sanllehi, deel van het Arsenal-management, Luis Enrique benaderd hebben. De twee zouden in een exclusief Londens restaurant gedineerd hebben en er een discussie gevoerd hebben. Volgens Sky Sports-analist Guillem Balague zou de Spaanse trainer “het fantastisch vinden” om manager te worden bij de Gunners. “Arsenal heeft hem nodig en hij zou het absoluut willen. Waarom? Omdat hij na een sabbatjaar klaar is om terug te komen en hij verschillende aanbiedingen heeft, waaronder ook van PSG en enkele Italiaanse teams.”

Balague voegt er wel meteen aan toe dat Arsenal nog geen onderhandelingen heeft gestart. “Dat hebben ze nog met niemand gedaan. Ze hadden veel te veel respect voor Wenger. Nu heb je vooral een reeks kandidaten die vooral gesuggereerd zijn door de media, maar er is nog niks bevestigd door iemand. Luis Enrique houdt wel van de Premier League en hij heeft er altijd van gehouden om in Engeland te spelen. Hij ziet er dingen die je niet in Spanje hebt, vooral hoe de fans naar het spelletje kijken en hun relatie met de teams.”

Luis Enrique was van 1989 tot 2004 als speler actief bij Sporting Gijon (1989-1991), Real Madrid (1991-1996) en Barcelona (1996-2004). Als coach was hij actief bij het B-team van Barcelona (2008-2011), AS Roma (2011-2012), Celta de Vigo (2013-2014) en Barcelona (2014-2017). In zijn drie jaar met de Catalaanse grootmacht won hij twee Spaanse titels, drie Spaanse bekers en één Champions League. Na afloop van het seizoen 2016-2017 stapte hij op als coach van Barcelona en laste een sabbatjaar in.