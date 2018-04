U mag voortaan 25 kilometer per uur rijden met een monowheel

De maximumsnelheid van toestellen zoals monowheels en e-steps zal verhoogd worden van 18 naar 25 kilometer per uur. Dat heeft minister van Mobiliteit Bellot (MR) geantwoord op een parlementaire vraag van Kamerlid Jef Van den Bergh (CD&V). Heel wat van die toestellen kunnen vandaag sneller dan 18 kilometer per uur rijden. Dankzij de aanpassing zullen zij nu zonder problemen de openbare weg op kunnen.

“Volgens de Europese typegoedkeuring mogen deze toestellen tot 25 kilometer per uur rijden. De productie van dergelijke voertuigen wordt uiteraard afgestemd op die maximale snelheid. De Belgische regelgeving spreekt echter van een maximumsnelheid van 18 kilometer per uur. Gevolg is dat voertuigen die een Europese typegoedkeuring kregen, ofwel niet legaal op Belgische wegen gebruikt mogen worden, ofwel aangepast moeten worden voor de Belgische markt. Dat verhoogt de prijs en belemmert ook een Europese markt voor deze voertuigen. Daarom is het belangrijk dat de regels in ons land worden afgestemd op de Europese”, aldus CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh.

Volgens minister Bellot zal de Belgische wetgeving geharmoniseerd worden met de Europese regelgeving.