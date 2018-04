Terreurverdachte uit Zonhoven plande aanslag op beruchte Amsterdamse seksclub

De Zonhovense terreurverdachte Semir M., die in de cel blijft voor het beramen van een aanslag in Nederland en mogelijk ook in ons land, had als doelwit een beruchte seksclub in de rosse buurt in Amsterdam. Dat schrijft AD zaterdag.

Vrijdag raakte bekend dat de 22-jarige man, die in juni vorig jaar veroordeeld werd tot een celstraf van 3 jaar maar in januari van dit jaar voorwaardelijk in vrijheid werd gesteld, voor de onderzoeksrechter verschenen is en aangehouden blijft.

ISIS

Die eerdere veroordeling kreeg hij omdat hij banden had met Islamitische Staat (ISIS) en omdat hij als tussenpersoon optrad voor artikels die zijn zus vertaalde voor het glossy propagandamagazine Dabiq. De drie rechters verklaarden hen schuldig aan deelname aan een terroristische groepering en aan het verspreiden van ISIS-propaganda. De jongeman vloog in december 2016 achter de tralies wegens verdachte gedragingen aan de winkel Primark en bij het evenement Winterland in Hasselt.

De man volgde op het internet allerlei propagandakanalen van ISIS. Hij bekeek een instructievideo “Hoe ongelovigen aanvallen en hoe bommen maken”. Op zijn smartphone ontdekten de speurders 1.973 gruwelijke beelden uit Syrië en Irak en filmpjes, die het martelaarschap en zelfmoordaanslagen verheerlijkten. Hij schreef ook een gedicht in het Bosnisch over het martelaarschap.

Nieuwe aanslag

De correctionele veroordeling had hem blijkbaar niet tot inkeer gebracht, want hij was na zijn vrijlating opnieuw bezig met het plannen van een aanslag in Nederland en mogelijk ook in ons land. Bij onze noorderburen zou hij, volgens onderschepte chatberichten, Casa Rosso als doelwit gekozen hebben. Dat schrijft AD zaterdag.

Casa Rosso is een beruchte seksclub in de rosse buurt van Amsterdam. Liefhebbers kunnen er terecht voor striptease, maar ook voor ‘seksacts’.

“Het is nog niet helemaal duidelijk of de verdachte van plan was om zelf tot de actie over te gaan of iemand anders daartoe aan te zetten”, zegt een bron dichtbij het onderzoek in AD. “Maar hij verklaarde zich wel bereid om te sterven voor de jihad.”