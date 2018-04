Experts bereiken plek van chemische aanval in Doema

De experts van de Organisatie voor een Verbod op Chemische Wapens (OPCW) zijn zaterdag eindelijk op de plek aangekomen in de Syrische stad Doema waar op 7 april een chemische aanval zou hebben plaatsgevonden. Dat zegt Rusland.

De start van de onderzoeksopdracht werd al verschillende keren uitgesteld, woensdag nog nadat er schoten werden afgevuurd toen een veiligheidsteam van de VN ter plaatse kwam om de aankomst van de OPCW-experts voor te bereiden.

Volgens het Westen was het Syrische regime verantwoordelijk voor de aanval met chemische wapens waarbij naar schatting 40 mensen om het leven kwamen. De VS, Frankrijk en Groot-Brittannië voerden uit vergelding vorig weekend een aanval uit op drie strategische plaatsen in Syrië waar chemische wapens gemaakt zouden worden.

Rusland heeft altijd ontkend dat het Syrische regime verantwoordelijk was. De experts moeten nu bewijsmateriaal zoeken, maar het Westen vreest dat de vertraging die ze opliepen tijd geboden heeft aan het regime om te knoeien met mogelijk bewijsmateriaal.