Loon naar uitstekend werken: “Vermaelen verlengt contract bij Barcelona”

Thomas Vermaelen is bezig aan een uitstekend seizoen in de verdediging bij FC Barcelona en de Catalaanse club zou dat nu belonen. Volgens de Spaanse krant El Mundo Deportivo heeft de Rode Duivel een contractverlenging gekregen. Over de duur is nog niets geweten. Vermaelen lag sowieso nog een jaar onder contract.

Vermaelen speelde afgelopen woensdag opnieuw de hele match achterin bij Barcelona. Ondanks het 2-2 gelijkspel tegen Celta de Vigo is de verdediger bezig aan een sterke maand april als vaste runner-up van het vaste verdedigingsduo Piqué-Umtiti bij de Spaanse competitieleider. Volgens de Spaanse krant El Mundo Deportivo wordt onze landgenoot ook beloont voor die sterke prestaties met een contractverlenging.

Het nieuws is nog niet officieel bevestigd door Barcelona zelf. Vermaelen ligt sowieso nog een jaar onder contract in de Catalaanse hoofdstad. Voor hoe lang de Rode Duivel heeft bijgetekend kon de Spaanse sportkrant niet melden. Maar een nieuw contract zou sowieso voor een vertrouwensboost zorgen voor Vermaelen in aanloop naar het WK in Rusland met de nationale ploeg.