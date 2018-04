Noodinspecties op vliegtuigen bevolen na ontploffing die vrouw het leven kostte

De Amerikaanse en Europese luchtvaartautoriteiten dragen vliegmaatschappijen op om hun vliegtuigen te laten inspecteren. Aanleiding is het overlijden van een vrouw, die op een Amerikaanse vlucht naar buiten gezogen werd na de ontploffing van een motor. Dat meldt Het Financieele Dagblad.

Op de Southwest Airlines-vlucht van New York naar Dallas was woensdag de motor aan de linkerkant van het vliegtuig ontploft. Een brokstuk vloog tegen het raam waar de 43-jarige Jennifer Riordan zat. De dame werd daarop uit het raam gezogen, maar enkele passagiers grepen haar vast en trokken haar weer aan boord. Enkele uren later overleed ze in het ziekenhuis.

LEES OOK. Motor ontploft tijdens vlucht, vrouw die bijna uit vliegtuig werd gezogen overleden: “Iedereen was in paniek”

Door het incident geven de Europese en Amerikaanse luchtvaartautoriteiten EASA en FAA vliegmaatschappijen de opdracht om de turbinebladen van Boeing 737 Next Generation-toestellen grondig te inspecteren. Duizenden vliegtuigen van dat type zijn wereldwijd in gebruik.

LEES OOK. Een vrouw die uit een vliegtuig wordt gezogen en sterft: hoe kan zoiets gebeuren?