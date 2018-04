Kapitein Nainggolan scoort bij Roma, maar waarom speelde hij met een rode streep op de wang?

Radja Nainggolan heeft met een knappe goal AS Roma mee geholpen aan een makkelijke 0-3 zege tegen degradatiekandidaat SPAL 2013. De Rode Duivel nam een afvallende bal meteen op de slof en scoorde de 0-2. Opvallend was dat de Romeinse kapitein speelde met een rode streep op het gezicht en dat was niet zonder reden.

Nainggolan speelde met een rode streep op het gezicht om de actie 'rood tegen geweld' te steunen. Die actie is een initiatief van de Italiaanse Serie A in samenwerking met WeWorld Onlus om geweld tegen vrouwen te bestrijden. Bij Roma speelden ook doelman Allison en middenvelder Strootman met een rode streep op het gezicht, net als enkele spelers van tegenstander SPAL.

Roma had overigens geen kind aan SPAL 2013, dat op een zeventiende plaats nog steeds in strijd is om in de Serie A te blijven. Iets na het halfuur kwamen de Romeinen op voorsprong nadat Vicari de bal voorbij zijn eigen doelman devieerde.

But pour la Roma ! Vicari marque contre son camp ! ??#SPALRoma 0??-1?? pic.twitter.com/8qq33zn7bp — Eleven Sports BE (@ElevenBE_fr) 21 april 2018

In de tweede helft bekroonde kapitein Radja Nainggolan zijn sterke partij met een doelpunt. In typische Radja-stijl: de Ninja nam een afvallende bal meteen op de slof en die zoefde in de verste benedenhoek binnen. Voor Nainggolan is het zijn vierde competitiegoal van het seizoen. Een half uur voor het einde maakte Patrik Schick de match monddood met de 0-3. Zo mocht Nainggolan in de 73ste minuut al gaan rusten met het oog op de confrontatie in de halve finales van de Champions League tegen Liverpool.

BUT ! Troisième but pour les Giallorossi sur un corner en deux temps. Pellegrini centre pour Schick qui ajuste Meret de la tête ! DAJE !#SPALRoma 0?-3? pic.twitter.com/jpayRYNj8Z — Eleven Sports BE (@ElevenBE_fr) 21 april 2018

Met de makkelijke zege loopt AS Roma voorlopig drie minuten uit op stadsrivaal Lazio, dat morgen nog speelt.