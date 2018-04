Zestig Vlamingen 24 uur vast in Málaga: “We weten van toeten noch blazen”

Koksijde - Een zestigtal reizigers van Tui zit al sinds vrijdagavond vast in Málaga. “Normaal zou ons vliegtuig om 21.55 uur opstijgen”, zeggen Lieven Bothuyne (45) en Véronique Dewulf (49) uit Sint-Idesbald. “We zaten klaar om te vertrekken, maar een uur later stond het vliegtuig nog altijd aan de grond.”

“Nog eens een half uur later is het naar een hoek van de luchthaven gesleept en moesten we uitstappen. Met bussen werden we naar hotels gebracht, dat was goed geregeld. Maar sinds zaterdagochtend krijgen we amper nog informatie. Eerst lag er aan de receptie een briefje dat we om 11 uur zouden opstijgen. Plots werd het doorstreept en stond er 17 uur. Intussen staat er op de brief 22 uur. Geen idee of we zullen vertrekken of wat er nu aan de hand is. We weten van toeten noch blazen en krijgen bij Tui niemand aan de lijn. Dat kan toch niet?”

Het koppel heeft een restaurant in Sint-Idesbald. “Vanavond hadden we een full house, we hebben al die mensen al moeten afbellen. En ook die voor morgenmiddag hebben we laten weten dat ze niet kunnen komen. Zelfs al landen we vannacht, dan nog kunnen we niemand ontvangen. De frigo’s zijn leeg, die gingen we vandaag aanvullen. Die bestelling heb ik ook moeten afbellen. Dit zal me dus ook nog wel wat geld kosten.”

Volgens Piet Demeyere van Tui waren er inderdaad technische problemen met het toestel. “Omdat veiligheid primeert, is het toestel aan de grond gebleven tot onze ingenieurs ter plaatse raakten. Vanmorgen zijn die aangekomen. Het toestel is nu klaar voor de terugvlucht, maar omdat je natuurlijk niet zomaar op een luchthaven kan vertrekken wanneer je dat wil, lukt dat pas vanavond rond tien uur. In principe zijn de mensen daarvan op de hoogte.”