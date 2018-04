Kampioen of niet: Bayern pakt volle buit bij Hannover

Bayern München is al zeker van de landstitel, maar dat wil niet zeggen dat de Duitse Rekordmeister het laat hangen voor de rest van de competitie. Tegen Hannover sloeg de Beierse doelpuntenmachine nog eens aan en dat resulteerde in een eenvoudige 0-3 overwinning.

Het duurde wel tot diep in de tweede helft vooraleer de landskampioen kon scoren. In de 57ste minuut vond Thomas Müller dan toch het juiste gaatje en was de 0-1 een feit. Vanaf dan ging het vrij simpel voor Bayern. Een kwartier voor het einde verdubbelde Lewandowski de score en een minuut voor affluiten zette Rudy de 0-3 eindcijfers op het scorebord.