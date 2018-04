Kindje (1,5) zwaargewond na val tussen sluisdeuren in Schelde

Wichelen - Een anderhalf jaar oud kindje is zaterdagnamiddag in een sluizencomplex gevallen tussen de Schelde en de Kalkense Meersen, in het Oost-Vlaamse Schellebelle. Het kind werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis in Aalst.

Het kindje van 18 maanden was samen met zijn ouders rond 16 uur aan het wandelen. Toen het gezin passeerde langs het sluizencomplex viel het kindje tussen een rooster over het sluizencomplex. Het maakte een val van 8 meter en raakte in zijn val verschillende metalen obstakels.

Onderaan het sluizencomplex stond slechts 10 centimeter water, waardoor het kind geen water binnen kreeg. De MUG kwam onmiddellijk ter plaatse en voerde het slachtoffertje zwaargewond af naar het ziekenhuis in Aalst. Het zou inmiddels wel buiten levensgevaar zijn.