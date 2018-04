Scheidsrechters onder vuur: Vanhaezebrouck niet te spreken over deze scheidsrechtersbal, Clement wilde penalty

Racing Genk won meer dan verdiend van Anderlecht op de vijfde speeldag van Play-off 1 waardoor paars-wit nu ook al moet vrezen om zijn tweede plek niet te verliezen. Achteraf ging het in beide kampen vooral over enkele discutabele scheidsrechterlijke beslissingen. Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck was niet te spreken over een scheidsrechtersbal die het eerste doelpunt inluidde. Genk-coach vond dat zijn ploeg een penalty onterecht door de videoref werd afgenomen.

Foto: BELGA

Eerst naar het verliezende kamp, waar Hein Vanhaezebrouck het al snel had over de snelle opeenvolging van matchen en de daarmee gepaard gaande vermoeidheid bij zijn spelers. Maar al snel begon hij over een scheidsrechtersbal vlak voor de vroege openingsgoal van Racing Genk. Nadat een tweede bal op het veld kwam gaf ref Dierick de bal terug aan Genk en dat kan niet volgens de Anderlecht-coach: “Geef je de bal aan de ploeg in balbezit? Vroeger werd de bal gegeven aan de ploeg die niet in balbezit was, die de bal dan terugtrapt naar de keeper. Deze fase verliep gewoon niet volgens het reglement. Een scheidsrechtersbal moet betwist worden tussen beide ploegen. Als de ene ploeg dan beslist om de bal terug te geven, is dat zo. Maar hier nam de scheidsrechter de beslissing en houdt hij een speler van ons af en gaf de bal mee aan een Genk-speler.”

Maar Vanhaezebrouck gaf ook toe: “Dat we daar een tegengoal op pakken is omdat we daar ook gewoon slecht stonden te verdedigen. En ook door heel slecht tussenkomen.”

Dan heeft hij het over doelman Matz Sels die voor de tweede keer op rij op een bijna identieke voorzet met de voet naar de bal ging en het leer miste. “Of we dat besproken hebben? (cynisch) Neen, we bespreken zo’n dingen niet. Uiteraard hebben we dat besproeken. Maar blijkbaar zijn dergelijke zaken niet evident om eruit te krijgen. Als hij niet uitkomt, ontzet onze verdediging meer dan waarschijnlijk die bal. Nu komt hij uit, houden onze spelers zich in en profiteert de tegenstander”, zuchtte Vanhaezebrouck.

Foto: Photo News

Anderlecht kan na deze nederlaag van de tweede plek zakken naar plek vier. “Dat is nu eenmaal zo”, reageerde Vanhaezebrouck. “Ondanks de mindere recuperatie heb ik veel engagement gezien en dat geeft vertrouwen naar de komende weken om weer punten te pakken. We zullen het moeten doen met de kleine groep die er is. Hopelijk zijn we Kums niet lang kwijt, maar Teodorczyck is volgende week al geschorst. De tweede plek wordt een strijd, misschien zelfs al voor de derde plek.”

Clement: “Ik heb beelden ook teruggezien en het was penalty”

Ook in het winnende kamp was er ongenoegen over de arbitrage. Maar dan eerder over de videoref, die een gefloten penalty van ref Dierick alsnog corrigeerde en uiteindelijk geen strafschop zag. “We hebben in de weken hiervoor al een paar keer die discussie gehad”, zei Genk-coach Philippe Clement. “Pas op: ik ben blij met de videoref, want zo kunnen beelden correcter beoordeeld worden. Maar ik heb de beelden ook eens herbekeken en ik vind het een penalty.”

Foto: JEFFREY GAENS

Gelukkig voor de Limburgers miste Bruno in de slotfase dé kans op de gelijkmaker waardoor de niet-gefloten penalty niet doorslaggevend werd. “Het is een dikverdiende overwinning”, vond hij. “Het loopt steeds beter en beter bij ons. We hebben gesprekken gehad over onze aanvallen over de flank en dat lukte vandaag ook goed.”

Of ze de komende dagen gaan spreken over de tweede plek dan? Want door de zege komt Genk nu zelfs tot op vier punten van Anderlecht. “Na negen speeldagen zullen we bekijken waar we staan. Vanaf december zijn we al bezig met een inhaalrace. Gemakkelijk is dat niet. Maar de groep gaat er goed mee om en heeft altijd alles gegeven. We hebben nu ook tegen iedereen al gespeeld en ik stel vast dat we telkens mogelijkheden hadden om de drie punten te halen. We zullen zien waar het schip strand op de laatste speeldag.”