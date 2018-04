Barcelona heeft geen enkele moeite met Sevilla in Spaanse Bekerfinale

FC Barcelona heeft in het Wanda Metropolitano-stadion in Madrid haar dertigste Copa del Rey op zak gestoken. In de finale was Sevilla geen partij voor de Catalanen. Het werd 5-0. Thomas Vermaelen bleef de hele partij op de bank.

Na goals van Suarez (14. en 40.) gingen de Blaugrana al met een comfortabele 3-0 voorsprong rusten. Na de pauze diepten Iniesta (52.) en Coutinho (69. pen) de score alleen maar verder uit. Bij Sevilla speelde Pareja (ex-Club Brugge).

Voor het vierde jaar op rij: @FCBarcelona wint de Copa del Rey! pic.twitter.com/aenzn6jccz — Play Sports (@playsports) April 21, 2018

Barcelona breit zo na de verrassende uitschakeling in kwartfinales van de Champions League door AS Roma toch nog een mooi einde aan het seizoen. De Catalanen zijn in de Primera Division immers ook bijna zeker van de titel. Met nog vijf speeldagen voor de boeg telt Barça twaalf punten voorsprong op eerste achtervolger Atlético Madrid.