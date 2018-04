Genk kreeg geen penalty door videoref, maar had die wel moeten tussenkomen?

Na de zege van Racing Genk tegen Anderlecht kregen de scheidsrechters de wind langs voor. Bij Genk waren ze vooral niet te spreken over de niet-gefloten penalty in de tweede helft. Alhoewel, de penalty werd op een duwfout van Dendoncker aan Colley wel gefloten door ref Dierick, maar de videoref kwam tussenbeide en na het herbekijken van de beelden kwam er toch geen strafschop. Eigenaardig, want het ging hier niet om een clear error, wel over een fase die voor interpretatie vatbaar is. De voorbije weken was dat de uitleg bij veel gelijkaardige fase waarin de videoref niet tussenkwam. Met dat in het achterhoofd is het zeer vreemd dat hij dit keer wel tussenbeide komt.