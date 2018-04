Opnieuw geweerschoten tijdens trouwstoet in Genk?

Genk - Aan Casa Papa Giovanni in Winterslag (Genk) zijn zaterdag geweerschoten gelost. Vermoedelijk afgevuurd tijdens een trouwstoet. Dat maakte burgemeester Wim Dries (CD&V) bekend.

Ook in Boxbergheide was er een trouwstoet en waren er knallen te horen. Die zouden dan weer afkomstig zijn van bommetjes. De politie van de zone Carma kent inmiddels het koppel in Boxbergheide en voert verder onderzoek uit.

Recent nog haalde een uit de hand gelopen trouwstoet in de Stalenstraat het nationale nieuws. Daar werd met een (alarm)pistool geschoten en werd met een aantal wagens capriolen uitgehaald op de openbare weg. Ook dat onderzoek is nog lopend. De gebeurtenis zorgde voor heel wat deining tijdens de gemeenteraadszitting van afgelopen donderdag.