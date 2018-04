Experts staan sceptisch tegenover toegevingen van Noord-Korea

De aankondiging van Noord-Korea zaterdag om een einde te maken aan de kernproeven en rakettests wordt met scepticisme onthaald door internationale experts. Ze twijfelen aan de achterliggende bedoelingen van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en hebben ook vragen over het aandeel dat de Amerikaanse president Donald Trump heeft in deze beslissing.

De verklaring van de Noord-Koreanen dat ze stoppen met nucleaire tests en raketproeven komt aan de vooravond van een top tussen de twee leiders, Kim Jong-un en Donald Trump, begin juni. Minder dan een jaar geleden nog had de Amerikaanse president gedreigd met “fire and fury” tegen Noord-Korea, nadat Kim Jong-un gedreigd had met een aanval op Amerikaans grondgebied in Guam. Na de Noord-Koreaanse mededelingen reageerde hij gisteren dan weer euforisch. “Heel goed nieuws voor Noord-Korea en de rest van de wereld - grote vooruitgang”, luidde het in een tweet.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 20, 2018

Maar Noord-Korea-experts wereldwijd wijzen er nu op dat Kim zelf geen enkel teken in de richting van ontwapening heeft gegeven. “Alle beslissingen van Kim kunnen binnen de kortste keren worden omgedraaid, zijn beloften zijn gewoonlijk woorden in de wind. Het land heeft nog nooit echt woord gehouden”, zegt Korea-expert Harry Kazianis van het Center for the National Interest.

In 2008 gaf Noord-Korea bijvoorbeeld ook al eens aan dat het zijn kernprogramma zou inperken. Het zond daarbij de vernietiging van de koeltoren van een nucleair complex live uit op televisie. Alleen maar om in 2013 de heropstart van de faciliteit weer aan te kondigen.

Ook andere experts minimaliseren de impact van de aankondiging door Noord-Korea. Ze wijzen er onder meer op dat Noord-Korea dan wel belooft te stoppen met testen, maar dat dit niet betekent dat ze hun kennis en technologie niet dreigen in te zetten. Zij zien in de verklaringen veeleer een statement van Noord-Korea dat het zichzelf nu beschouwt als een ‘volwassen’ kernmacht.