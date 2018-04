Alles wat u moet weten over de AG Antwerp 10 Miles & Marathon

Antwerpen - Antwerpen wordt zondag weer overrompeld door tienduizenden lopers. De 10 Miles krijgt maar liefst 40.000 lopers aan de start. En met 3.000 deelnemers is de marathon intussen uitgegroeid tot de grootste van het land. Een massa volk, met nog meer enthousiaste supporters aan de kant van de weg. Wij maakten een overzicht van wat u moet weten als u vandaag naar Antwerpen wil, meeloopt of gaat supporteren.

Geraak je er nog en hoe dan wel?

De Antwerpse binnenstad wordt zondag helemaal ingepalmd door de lopers en hun supporters. De organisatie, de stad Antwerpen en De Lijn nemen dan ook extra maatregelen om alles in goede banen te leiden.

Enkele belangrijke toegangswegen worden zondag tijdelijk afgesloten:

• Kennedytunnel richting Antwerpen/Nederland: afgesloten tussen 12.30 en 18.00 uur* (enkel de koker richting Nederlan)

• Waaslandtunnel: afgesloten van 8.00 tot 19.30 uur

• Jan de Vostunnel: afgesloten van 11.30 tot 18.30 uur (enkel de koker stadinwaarts)

• Bolivartunnel: afgesloten tussen 12.00 en 18.15 uur (enkel de koker stadinwaarts)

*Het verkeer richting Antwerpen/Nederland wordt omgeleid via de Liefkenshoektunnel. Deze wordt tolvrij gemaakt in de richting van Stabroek/Nederland tussen 12u30 en 18u.

Voor verplaatsingen van en naar Linkeroever is de fiets het meest praktische vervoersmiddel. Zowel op Linkeroever (omgeving Van Eedenplein) als op Rechteroever (buurt voetgangerstunnel en Steenplein) worden er extra fietsenstallingen voorzien. Met de fiets de oversteek maken tussen Linkeroever en Rechteroever (en omgekeerd) kan niet met de veerboot of via de voetgangerstunnel (vanaf 9u30 is die exclusief voorbehouden voor voetgangers).

Foto: Photo News

Tussen 8u en 19u varen er gratis veerboten van linker- naar rechteroever en omgekeerd. Op rechteroever vertrekken alle boten aan het ponton van het Steenplein. Op Linkeroever is er een aanlegsteiger ter hoogte van de start- en aankomstzone (Thonetlaan). Fietsen zijn niet toegelaten aan boord.

De fietserstunnel is voorbehouden voor gemotoriseerd vervoer (brommers) en bewoners. Wegens het grote aantal fietsers zullen de wachttijden hoog oplopen. “We raden daarom het gebruik van de fietserstunnel op zondag 22 april af”, zegt de organisatie. “Te voet door de voetgangerstunnel geraakt u sneller op Linkeroever dan met de fiets door de fietserstunnel.”

Openbaarvervoermaatschappij De Lijn zet extra trams in op de lijnen van de Antwerpse premetro tussen de Linker- en rechteroever. Na de finish op rechteroever kunt u op vertoon van uw borstnummer vanaf de Groenplaats gratis de tram richting Linkeroever of Zwijndrecht nemen tot halte Van Eeden op Linkeroever.

10 Miles

De 10 Miles is elk jaar de meest populaire afstand. Ruim twee derde van alle deelnemers waagt zich aan de 16 kilometer. De andere afstanden zijn de Short Run over 5 kilometer en de Kids Run van 1,4 kilometer.

Foto: JHS

Net zoals de vorige jaren wordt er bij de 10 Miles in drie waves gelopen:

• Wave 1: start om 14u30

• Wave 2: start om 15u

• Wave 3: start om 15u30

.

Bekijk hier het parcours van de 10 Miles.

Foto: Jan Van der Perre

Marathon

De AG Antwerp Marathon kent dit jaar een enorme groei, goed voor in totaal zo’n 3.000 deelnemers. Ze wordt daarmee de grootste marathon ooit in ons land. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) is alvast weer van de partij. “Ik blijf het zeggen: als ik het kan, kan iedereen het, met de juiste begeleiding uiteraard”, aldus De Wever. “Ik had nooit kunnen dromen dat ik in 4 uur en 13 minuten een marathon zou kunnen lopen, maar het is toch gelukt. De 10 Miles zijn voor mij een jaarlijks hoogtepunt, als burgemeester én voor mij persoonlijk.”

Bekijk hier het parcours van de AG Antwerp Marathon

Foto: Walter Saenen - WAS

Bekende lopers

Ze blijven meestal wat onder de radar, maar bij elke editie van de 10 Miles lopen er ook een heleboel Bekende Vlamingen tussen de duizenden deelnemers. Vaste waarden zijn onder meer Francesca Vanthielen, Kris Peeters, Saartje Vandendriessche, Filip Joos en Joke Van De Velde.

Bij de marathon komen dit jaar al zeker Bart De Wever en Sven Nys aan de start.

Meer informatie vindt u op de website van AG Antwerp 10 Miles & Marathon