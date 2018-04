Ouders laten kinderen dag na dag alleen achter in hotel om zich te gaan bezatten: “Dit kon een tweede Maddie-verhaal zijn. Echt vreselijk”

De ouders lieten hun kinderen achter in het Club Palma Bay-resort zodat zij zich in de bars van Mallorca konden gaan bezatten. Foto: shutterstock

Een Brits koppel is opgepakt door de politie van Mallorca omdat ze hun twee kinderen, vier en elf jaar oud, meermaals alleen in het hotel hadden achtergelaten terwijl zij zich gingen bezatten in de plaatselijke bars. De arrestatie kwam er na een tip van bezorgde hotelgasten. De kinderen zijn nu onder de voogdij van de sociale diensten geplaatst.

Het was de Britse toeriste Amanda Wignall (37) die de twee kinderen voor het eerst opmerkte in het Club Palma Bay-resort op Mallorca. De zusjes van elf en vier jaar waren aan het dansen, zonder dat een van hun ouders in de buurt waren. “De kinderen werden gewoon achtergelaten in het hotel, zodat mama en stiefpapa het op een zuipen konden gaan zetten. Meestal bij een ander koppel dat ze niet eens kenden”, getuigt de vrouw. “En dat meerdere dagen op rij. ”

“Eén nacht zagen we de twee kinderen helemaal alleen rondlopen. Toen we hun moeder eindelijk vonden, was ze straalbezopen. Ze was zo dronken dat ze haar hoofd niet meer kon opheffen om met ons te praten, laat staan dat ze nog deftige zinnen kon formuleren.”

Wignall, zelf een moeder, was echt aangedaan door de feiten, zo schreef ze op Facebook. “Vanavond zijn beide ouders opgepakt. De stiefvader was echt ladderzat en de moeder had het resort verlaten om te gaan feesten in de stad. Ik heb me dan maar enkele uren over de kinderen ontfermd. Ze wilden bij mij in de kamer blijven, bij iemand die ze nog maar twee dagen kenden. Ik moest hen zeggen dat ik niet voor hen mocht blijven zorgen en nam hen mee naar de hotelreceptie. Het oudste meisje besloot dan om haar echte vader - die in Schotland was - via de telefoon om hulp te vragen. Niet veel later moest ik toezien hoe twee mooie meisjes door de Spaanse sociale diensten werden meegenomen omdat mama en papa in de cel zaten.”

“Tweede Maddie McCann-verhaal”

Ook nu Wignall al opnieuw thuis is van haar vakantie, denk ze er nog vaak aan terug. “Zoiets heb ik echt nog nooit meegemaakt. Echt misselijkmakend. Ouders, als jullie een vakantie plannen om jullie lam te drinken, laat jullie kinderen dan alstublieft thuis. Als je kinderen hebt, draag je een enorme verantwoordelijkheid. Jij en niemand anders. Iemand met slechte bedoelingen had jullie dochters zomaar kunnen meenemen. Het kon een nieuw Maddie McCann-verhaal zijn, ontvoerd zonder dat ze zelf beseffen dat ze in gevaar zijn.”