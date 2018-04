Dendermonde -

In de Vossenhoek in Grembergen brak zondagochtend even voor 6 uur een zware brand uit. De brandweer was snel ter plaatse maar de woning van een gezin van vier brandde volledig uit. Niemand raakte gewond. Wellicht ligt een een kortsluiting op de eerste verdieping aan de oorzaak van de brand.