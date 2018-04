Braziliaanse topdoelman hangt handschoenen aan de wilgen

De Braziliaanse doelman Júlio César zet op 38-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière. Zaterdag won hij zijn laatste wedstrijd met zijn club Flamengo in het Maracaná-stadion in Rio de Janeiro (2-0 tegen América MG). Na het laatste fluitsignaal nam César, door zijn ploegmaats op de schouders gedragen, afscheid van de fans.

Begin 2018 tekende César een contract bij Flamengo, de Braziliaanse club waarvoor hij in 1997 zijn profdebuut maakt. Verder verdedigde hij in zijn carrière de kleuren van onder meer Inter Milaan, Queens Park Rangers, Toronto FC en Benfica Lissabon. Vooral met Inter schitterde de Braziliaan. Hij veroverde met de Nerazzurri vijf titels, drie bekers en de Champions League (in 2010).

Julio Cesar stond ook 87 keer tussen de palen bij het Braziliaans nationaal team, waarmee hij aan drie WK’s deelnam. Hij won met de Seleçao de Copa America (2004) en twee keer de Confederations Cup (2009 en 2013), maar beëindigde zijn interlandcarrière op het WK 2014 in eigen land in mineur. De Brazilianen verloren de halve finale met 1-7 van Duitsland.