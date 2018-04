Ex-Anderlechtspeler geeft assist en helpt Dallas aan winst in MLS

Brussel - Roland Lamah heeft zaterdag met Dallas een 2-0 zege geboekt tegen Philadelphia in de Major League Soccer (MLS). De linksbuiten was goed voor een assist.

Dallas kwam in de 64e minuut op voorsprong via Mauro Díaz, die een strafschop omzette. Tien minuten later legde Maximiliano Urruti de eindstand vast, na een doorsteekbal van Lamah. De vijfvoudige Rode Duivel stond de hele wedstrijd op het veld. Na drie zeges en drie gelijke spelen is Dallas nog ongeslagen, New York City is de enige andere MLS-club waarvoor dit opgaat. Dallas staat voorlopig op de derde plaats in de Western Conference.