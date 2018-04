Amerikaanse actrice gearresteerd voor sekshandel in obscure sekte die vrouwen brandmerkte

Actrice Allison Mack is vrijdag gearresteerd door de FBI in New York, omdat ze ervan verdacht wordt om een rol te spelen in een obscure cult. De 35-jarige, vooral bekend van haar vaste rol als Chloë Sullivan in de populaire televisiereeks Smallville, zou in die sekte deel hebben genomen aan onder andere sekshandel.

In alle tien seizoenen van Smalville speelt Allison Mack een trouwe beste vriendin van Superman. Maar in het echte leven doet ze echter geen heldenwerk, zo blijkt. De FBI heeft haar vrijdag immers gearresteerd voor talloze strafbare feiten, die de actrice zou hebben begaan in de sekte Nxivm. Ook Keith Raniere, de leider van de obscure cult, is enkele dagen geleden opgepakt.

Mack zou mee verantwoordelijk geweest zijn om talloze vrouwen in de val te lokken met valse beloftes. Ze vertelde hen dat ze lid konden worden van een vrouwenorganisatie die hen meer macht zou geven, maar niets was minder waar. Van zodra de kandidates hadden ingestemd, moesten ze aan de slag als vrouwelijke slaven.

Nochtans noemt Raniere de sekte een “zelfhulpgroep die zelfvertrouwen geeft”, die ondertussen al twintig jaar ongestoord blijft groeien. Maar de realiteit zou heel anders zijn. De slachtoffers worden in de sekte uitgebuit en gebruikt voor seks, zo staat er in de rechtbankverslagen te lezen. Wie zich omhoog wil werken kan van “slaaf” naar “meester” gaan, zodra de vrouw in kwestie andere dames bereid krijgt om in Nxivm te stappen. De werking van de sekte zou gepaard gaan met surreële taferelen: de vrouwen moeten er naakt op ceremonies verschijnen, om dan een brandmerk te krijgen met de initialen K.R. Naar de naam van Raniere, de grote leider.

Actrice Allison Mack zou zijn rechterhand geweest zijn. Zij was volgens de openbare aanklager verantwoordelijk zijn voor sekshandel en gedwongen arbeid. Bovendien zou ze meermaals geprobeerd hebben om ook andere actrices in de sekte te betrekken. “Mack was één van de topleden in de organiseerde sekte, waarvan het enige doel was om Mack seks te bezorgen”, aldus de openbare aanklager. Hij eist 15 jaar cel. Bovendien zou Mack zelf ook een seksuele relatie gehad hebben met Raniere. De toneelspeelster pleit “onschuldig”.