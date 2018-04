De Rode Duivel tegen de Farao: wie wordt uitgeroepen tot Speler van het Jaar in Engeland?

Brussel - Zondagavond weten we wie verkozen is tot Speler van het Jaar in Engeland. Op de 45e Professional Footballers’ Association (PFA) Awards wordt de opvolger van N’Golo Kanté bekendgemaakt. Rode Duivel Kevin De Bruyne (Manchester City) is één van de zes genomineerden. Zijn grootste tegenstander lijkt de Egyptenaar Mohamed Salah (Liverpool).

De 26-jarige De Bruyne werd onlangs nog samen met Jan Vertonghen opgenomen in het Team van het Jaar van de Engelse spelersvakbond. KDB is bij Manchester City aan zijn beste seizoen tot nu toe bezig en had een belangrijk aandeel in de vijfde landstitel van de Citizens. Hij scoorde al elf keer en was goed voor twintig assists in het seizoen 2017-18.

Met de Duitser Leroy Sané en de Spanjaard David Silva heeft De Bruyne het gezelschap van twee City-ploeggenoten op de shortlist van de PFA. Ook de nummers één en twee in de topschuttersstand zijn genomineerd, de Egyptenaar Mohamed Salah (Liverpool) en de Engelsman Harry Kane (Tottenham). De Spanjaard David De Gea (Manchester United) is als enige doelman weerhouden.

Bij winst wordt Kevin De Bruyne de tweede Belg op de erelijst van de prestigieuze Player of the Year-award. In 2015 was die eer weggelegd voor Eden Hazard. Harry Kane en Leroy Sané maken ook kans op de titel Jonge Speler van het Jaar. Zij nemen het op tegen Ederson (Manchester City), Marcus Rashford (Manchester United), Ryan Sessegnon (Fulham) en Raheem Sterling (Manchester City).