Belgische doelman scoort in Duitsland onwaarschijnlijke goal vanaf de eigen helft

Het doelpunt van de week in de Duitse derde klasse is er deze week eentje van Belgische makelij. Jo Coppens, ex-doelman van Cercle Brugge en Roeselare, scoorde voor zijn ploeg Carl Zeiss Jena vanaf de eigen helft in de wedstrijd tegen Werder Bremen II. Een onwaarschijnlijke goal van de 27-jarige keeper.

Het voorval gebeurde in de 53ste minuut toen Coppens de bal aangespeeld kreeg van een verdediger. De doelman ramde de bal naar voren met een verre uittrap: het leer botste vlak voor zijn Bremen-collega en stuiterde vervolgens over hem heen, waardoor Coppens een onvoorstelbaar doelpunt scoorde. “Ik weet niet wat ik hiervan moet denken. Dit is de eerste keer dat ik zo’n goal scoor”, vertelde onze landgenoot achteraf bij Telekom Sport.