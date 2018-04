VS opnieuw opgeschrikt door schietpartij: naakte schutter doodt drie mensen bij Waffle House-vestiging

De verdachte is de 29-jarige Travis Reinking uit Morton (Illinois). Het voertuig waarmee de schutter ter plaatse kwam, staat op zijn naam geregistreerd. Hij werd het laatst gezien al wandelend op Murfreesboro Pike. Lokale bewoners die Reinking opmerken, wordt gevraagd om de politie te bellen.

BREAKING: Travis Reinking, 29, of Morton, IL, is person of interest in Waffle House shooting. Vehicle the gunman arrived in is registered to him. Gunman last seen walking south on Murfreesboro Pike. He shed is coat and is nude. See Reinking? Pls call 615-862-8600 immediately. pic.twitter.com/duoWCo5fC0