Nathalie (16) en Yonah (15) uit Hamme vermist: “Deel dit bericht aub”

Hamme / Moerzeke - Nathalie De Smet (16) en Yonah Buerms (15), allebei uit Hamme, zijn al twee dagen vermist. Child Focus vraagt om dit bericht zo veel mogelijk te delen. “Moesten Nathalie of Yonah dit lezen, vragen we hen om zo snel mogelijk hun naasten gerust te stellen”, aldus Dirk Depover.

Nathalie De Smet is 1,70 meter groot, heeft een tengere lichaamsbouw en heeft bruin haar met een froufrou en bruine ogen. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een blauwe jongensjas. Ze werd het laatst gezien in Hamme op vrijdag 20 april.

Yonah Buerms is 1,80 meter groot, heeft een normale lichaamsbouw, blauwgroene ogen en lang, krullend donkerbruin haar. Hij droeg een donkergrijze joggingbroek en een blauwe katoenen jas.

Heeft u Nathalie en/of Yonah gezien of weet u waar ze is? Neem dan (telefonisch) contact op met Child Focus ( op het nummer 116 000) of met de politie (0800/30.300).