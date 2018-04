N-VA en Groen willen niet weten van Antwerps huwelijk

Antwerpen - Nadat Groen-voorzitter Meyrem Almaci zaterdag al had laten weten dat haar partij in Antwerpen zeker niet in een bestuur met N-VA zou stappen, liet haar collega-voorzitter Bart De Wever aan VRT weten dat hij ook geen coalitie met Groen wil.

Beide partijen zouden volgens de eerste, voorlopige peilingen in Antwerpen als grote winnaars uit de boot komen bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Herhaaldelijk duiken dan ook de geruchten op dat N-VA en Groen naar elkaar zouden lonken om in Antwerpen vanaf 2019 samen te besturen. Dat zou dan een opstapje vormen naar een gelijkaardige coalitie op Vlaams en misschien zelfs op federaal niveau.

Maar nadat Almaci gisteren zeer duidelijk liet verstaan dat zo’n scenario voor haar onbespreekbaar was, ontkende ook De Wever formeel dat zulks op tafel zou liggen. “Ik heb niet de gewoonte om te lonken naar anderen. En geen haar op mijn dat eraan denkt om daar mee te beginnen.”

De Wever liet eerder al herhaaldelijk blijken dat hij een voortzetting van de huidige coalitie met Open VLD en CD&V na de verkiezingen best ziet zitten. CD&V-kopman Kris Peeters, die vrijdag geconfronteerd werd met vernietigende peilingsresultaten voor zijn partij, hield daarover zondagmiddag echter de boot af bij VTM Nieuws.